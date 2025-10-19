«Рубин» проиграл «Балтике» со счетом 0:3 в Казани

«Рубин» проиграл «Балтике» со счетом 0:3 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для команды Рашида Рахимова поражение стало вторым в Казани за 2025 год. В активе «Балтики» после победы стало 23 очка, команда Андрея Талалаева сохранила пятую строчку в чемпионате. «Рубин» с 18 баллами остался на седьмой позиции. Это поражение стало для казанской команды лишь вторым в 2025 году в домашнем поединке. Следующий матч «Рубин» проведет 22 октября в Казани с «Ахматом» в рамках группового этапа Кубка России.
