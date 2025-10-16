«Рубин» провел открытую тренировку перед матчем с «Балтикой»

07:57, 16.10.2025 40
1/40
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» провел открытую тренировку перед матчем с калининградской «Балтикой» Источник. На вечернем занятии отсутствовали Мирлинд Даку, Угочукву Иву, Велдин Ходжа и Игор Вуячич. Некоторые из них присоединятся к команде уже в ближайшее время, а полностью состав соберется к вечеру четверга — утру пятницы. На открытой тренировке можно было заметить несколько деталей по игрокам. В основную группу с некоторыми ограничениями вернулся хавбек Даниил Кузнецов, который вторую часть занятия занимался отдельно с Дмитрием Кабутовым под наблюдением физиотерапевта. В маске тренировался Далер Кузяев, получивший тяжелую травму носа в последнем матче с «Крыльями Советов». Пропустивший пару игр Антон Швец в общении с журналистами сообщил, что восстановился и готов выйти на поле.

Другие фотогалереи