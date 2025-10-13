Выставка Юрия Купера «СФУМАТО» открылась в Казанском Кремле

13.10.2025
1/37
В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» открылась персональная выставка Юрия Купера «СФУМАТО», приуроченная к 85-летию мастера. В экспозиции представлено более 20 монументальных полотен, скульптура и проекции театральных работ художника. Название отсылает к технике «сфумато», что для Купера является метафорой разговора о времени и памяти. Его работы, хранящиеся в ведущих музеях мира, отличаются тишиной и глубиной.


