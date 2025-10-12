Казанская «Стрела-Ак Барс» впервые выиграла чемпионат России по регби

19:49, 12.10.2025
1/49
В Казани завершился финал чемпионата России по регби, где местная «Стрела-Ак Барс» в напряженной борьбе одолела московское «Динамо» со счетом 32:30. Несмотря на попытки гостей сократить отставание во втором тайме, казанцы удержали победное преимущество. Победа в чемпионате стала для команды первой в истории в регби-15. В этом сезоне команда оформила требл — ранее «Стреле» покорился Суперкубок России и Кубок страны. Главные кадры с финала чемпионата России по регби — в фоторепортаже «Реального времени».

