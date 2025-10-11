УНИКС завоевал третью победу подряд после матча с «Уралмашем»

УНИКС в домашнем матче смог оформить третью победу кряду. Игра против екатеринбургского «Уралмаша» завершилась со счетом 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 22:17). Следующая игра УНИКСа пройдет на выезде — казанцы встретятся с «Енисеем» 14 октября в 15.30 мск. Домашняя игра состоится 19 октября в 14.30 мск против «Локомотива-Кубани».
