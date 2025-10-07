«Ак Барс» обыграл в Казани «Барыс»

21:38, 07.10.2025 39
1/39
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время

«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Барыс» со счетом 4:3 в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гости по ходу встречи едва не отыграли четыре шайбы. Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 октября в Москве с ЦСКА в 17.00 по московскому времени.

Другие фотогалереи