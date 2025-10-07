Таджикистан: горы, озера и история

Таджикистан — непривычное место для русского туриста. Пока нами страна не воспринимается как привлекательный маршрут для отдыха. Но, несмотря на еще существующие стереотипы, Таджикистан отличается от былых представлений и может впечатлить путешественников своими горными пейзажами, кристально-чистыми озерами и архитектурой на стыке традиций и современности. Страна поражает своими контрастами и сильной непохожестью на европейские курорты.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.