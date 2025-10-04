Казанский «Рубин» обыграл дома самарские «Крылья Советов» в матче РПЛ

19:58, 04.10.2025 46
  • Динар Фатыхов
«Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова прервала четырехматчевую безвыигрышную серию. В составе «Рубина» голы забили Андерсон Арройо и Велдин Ходжа. Голкипер Евгений Ставер провел «сухой» матч, отразив все удары в створ ворот.

