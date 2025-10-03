«Ак Барс» разгромил «Амур» в Казани в матче с шестью заброшенными шайбами

21:43, 03.10.2025 38
1/38
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время

«Ак Барс» разгромил в Казани «Амур» со счетом 5:1 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу в последних четырех играх турнира. В активе «Ак Барса» стало 11 набранных очков, у «Амура» осталось восемь баллов. В воскресенье команды проведут еще один очный поединок в Казани.

Другие фотогалереи