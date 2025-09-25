В Казани состоялась премьера фильма «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Картину представил Никита Кологривый, знакомый казанцам благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Перед началом показа Никита уделил 20 минут общению со зрителями.
