В Казани состоялась премьера фильма «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова

09:26, 25.09.2025 21
  • Артем Дергунов
В Казани состоялась премьера фильма «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Картину представил Никита Кологривый, знакомый казанцам благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Перед началом показа Никита уделил 20 минут общению со зрителями.

