В Казани прошел большой модный показ «Стиль жизни — культурный код»

В Казани, на сцене театра Камала, прошел масштабный fashion-показ «Стиль жизни — культурный код». Более 30 дизайнеров представили коллекции, в которых этнические мотивы и традиционные орнаменты ожили благодаря цифровому искусству и спецэффектам. Зрители стали свидетелями уникального иммерсивного шоу, где культурное наследие гармонично соединилось с технологиями будущего, создав незабываемое зрелище.
