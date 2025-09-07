В Казани прошел большой модный показ «Стиль жизни — культурный код»

  Артем Дергунов
В Казани, на сцене театра Камала, прошел масштабный fashion-показ «Стиль жизни — культурный код». Более 30 дизайнеров представили коллекции, в которых этнические мотивы и традиционные орнаменты ожили благодаря цифровому искусству и спецэффектам. Зрители стали свидетелями уникального иммерсивного шоу, где культурное наследие гармонично соединилось с технологиями будущего, создав незабываемое зрелище.

