В КДК им. Ленина состоялся аниме-фестиваль Yokai Matsuri

В Казани на площадке КДК им. В.И. Ленина прошел семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri. Мероприятие, сочетающее современное искусство с народными традициями, представило обновленную программу. Участники продемонстрировали костюмы и мастерство в 18 конкурсных номинациях, включая создание манги и AMV-клипов. Для гостей работали лектории, мастер-классы и фудкорт с паназиатским стритфудом. Организатором выступило «Движение Первых» РТ.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.