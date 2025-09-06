В КДК им. Ленина состоялся аниме-фестиваль Yokai Matsuri

17:40, 06.09.2025 39
  • Артем Дергунов
В Казани на площадке КДК им. В.И. Ленина прошел семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri. Мероприятие, сочетающее современное искусство с народными традициями, представило обновленную программу. Участники продемонстрировали костюмы и мастерство в 18 конкурсных номинациях, включая создание манги и AMV-клипов. Для гостей работали лектории, мастер-классы и фудкорт с паназиатским стритфудом. Организатором выступило «Движение Первых» РТ.

