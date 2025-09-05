В Казани состоялась церемония открытия XXI кинофестиваля «Алтын минбар»

В Казани вчера прошла церемония открытия XXI международного кинофестиваля «Алтын минбар». На красной дорожке перед новым зданием театра Камала появились представители киноиндустрии из разных стран. Председателем жюри в этом году стал индийский звукорежиссер Ресул Пукатти, обладатель «Оскара» за фильм «Миллионер из трущоб», а на фестиваль поступило 845 заявок из 67 стран.
