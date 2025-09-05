Выставка «Тау» Альфиза Сабирова открылась в ГСИ РТ

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ в Казани открылась выставка «Тау» скульптора Альфиза Сабирова. Экспозиция включает более 120 работ: бронзовую скульптуру, графику, ювелирные изделия и ковры. Художник, сотрудничающий с такими брендами, как Louis Vuitton и Lexus, представляет уникальный мир, сплетающий татарский фольклор с мировой мифологией. Центральный образ — Мифическая гора («Тау») как универсальный символ, связывающий разные культуры и поколения.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.