Раис Татарстана принял участие в мотофестивале «Два Кремля» в Казани

15:04, 30.08.2025 47
1/47
В Казани в рамках празднования Дня города и республики состоялся седьмой мотофестиваль «Два Кремля». Особенностью мероприятия стало участие раиса Татарстана Рустама Минниханова, который совершил поездку на мотоцикле «Урал» по центральным улицам города. Фестиваль собрал байкеров из регионов России и дружественных стран. Программа, посвященная 80-летию Победы, включила выставку исторической мототехники, тематические реконструкции и мотошоу. Организатором выступил мотоклуб «Красная площадь», продвигающий культуру безопасного вождения.

