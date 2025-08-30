Раис Татарстана принял участие в мотофестивале «Два Кремля» в Казани

В Казани в рамках празднования Дня города и республики состоялся седьмой мотофестиваль «Два Кремля». Особенностью мероприятия стало участие раиса Татарстана Рустама Минниханова, который совершил поездку на мотоцикле «Урал» по центральным улицам города. Фестиваль собрал байкеров из регионов России и дружественных стран. Программа, посвященная 80-летию Победы, включила выставку исторической мототехники, тематические реконструкции и мотошоу. Организатором выступил мотоклуб «Красная площадь», продвигающий культуру безопасного вождения.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.