Рустам Минниханов передал новый автотранспорт для здравоохранения РТ

На площадке перед ГИБДД Татарстана состоялась торжественная передача 100 автомобилей скорой помощи Sollers Atlant и 40 легковых Lada Aura медицинским организациям республики. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что новая техника укрепит материальную базу здравоохранения и повысит качество жизни граждан. Также медикам передали 5 тысяч единиц компьютерной техники от благотворительного фонда.
