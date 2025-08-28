В микрорайоне «Салават купере» отметили 30-летие Госжилфонда РТ

В микрорайоне «Салават купере» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Государственного жилищного фонда при раисе Республики Татарстан. Праздничное событие посетил Рустам Минниханов, который прибыл поздравить жителей с этой знаменательной датой. О том, как это было, — в репортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.