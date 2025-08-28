В микрорайоне «Салават купере» отметили 30-летие Госжилфонда РТ

17:52, 28.08.2025 31
  • Артем Дергунов
В микрорайоне «Салават купере» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Государственного жилищного фонда при раисе Республики Татарстан. Праздничное событие посетил Рустам Минниханов, который прибыл поздравить жителей с этой знаменательной датой. О том, как это было, — в репортаже «Реального времени».

