В МВЦ «Казань Экспо» прошла церемония открытия Татарстанского нефтегазохимического форума — 2025

Торжественная церемония открытия Татарстанского нефтегазохимического форума состоялась сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо». В мероприятии принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Форум стал центральной площадкой для демонстрации достижений и обсуждения ключевых вопросов развития нефтегазохимической отрасли.
