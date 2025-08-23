«Спартак» победил «Рубин» в Казани с «сухим» счетом

«Спартак» переиграл в Казани «Рубин» со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова прервала 14-матчевую победную серию в домашних играх.
В составе «Спартака» голы забили Пабло Солари и Мартинс Перейра. Вратарь «красно-белых» Александр Максименко сохранил ворота «сухими».
Матч на стадионе «Ак Барс Арена» посетили 34 125 болельщиков. Больше 34 тысяч зрителей в Казани на футбол пришли впервые с 2023 года, когда на арене проходила игра за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.
