«Спартак» победил «Рубин» в Казани с «сухим» счетом

16:19, 23.08.2025 48
«Спартак» переиграл в Казани «Рубин» со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова прервала 14-матчевую победную серию в домашних играх.

В составе «Спартака» голы забили Пабло Солари и Мартинс Перейра. Вратарь «красно-белых» Александр Максименко сохранил ворота «сухими».

Матч на стадионе «Ак Барс Арена» посетили 34 125 болельщиков. Больше 34 тысяч зрителей в Казани на футбол пришли впервые с 2023 года, когда на арене проходила игра за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

