В Казани прошла конференция «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика»

17:10, 22.08.2025 30
  • Артем Дергунов
В столице Татарстана завершилась VII научно-практическая конференция «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика». Мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли для диалога о правовых и практических аспектах реформы в сфере обращения с отходами.

