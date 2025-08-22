В Казани прошла конференция «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика»

В столице Татарстана завершилась VII научно-практическая конференция «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика». Мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли для диалога о правовых и практических аспектах реформы в сфере обращения с отходами.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.