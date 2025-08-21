Выставка «Рукописи и журналы — ровесники Национальной библиотеки РТ» открылась в Казани

В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Рукописи и журналы — ровесники Национальной библиотеки РТ», приуроченная к её 165-летию. Среди экспонатов — первые издания произведений Островского, Лескова, а также «Алисы в Стране чудес» 1865 года, чей тираж почти уничтожили из-за недовольства иллюстратора. Дополнили экспозицию журналы-ровесники библиотеки, отражающие эпоху великих перемен.
