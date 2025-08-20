Открытая тренировка «Рубина» в Казани: команда готовится к матчу со «Спартаком»

19:17, 20.08.2025 25
1/25
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В преддверии матча со «Спартаком» «Рубин» провел открытую тренировку для СМИ. Ажиотаж вокруг визита в Казань самого популярного клуба страны начался за несколько дней до игры, которая состоится 23 августа. Как казанская команда готовится к встрече в полном составе — в фоторепортаже «Реального времени».

Другие фотогалереи