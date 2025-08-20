Открытая тренировка «Рубина» в Казани: команда готовится к матчу со «Спартаком»

В преддверии матча со «Спартаком» «Рубин» провел открытую тренировку для СМИ. Ажиотаж вокруг визита в Казань самого популярного клуба страны начался за несколько дней до игры, которая состоится 23 августа. Как казанская команда готовится к встрече в полном составе — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.