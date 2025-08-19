Живое общение и перспективные контакты: как прошел второй день форума «РОСТКИ»

Помимо интенсивной деловой программы, второй день форума «РОСТКИ» был наполнен живым общением. Участники продолжили знакомиться на выставочной экспозиции Russia-China Expo, устанавливая перспективные деловые контакты в неформальной обстановке. Эти встречи — важная часть сотрудничества, где за чашкой чая рождаются большие идеи.
