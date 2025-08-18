В Казани стартовал III Международный форум «РОСТКИ»

На площадке «Казань Экспо» начал работу III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — партнёрство для роста». В рамках мероприятия запланированы деловые сессии по десяти важнейшим направлениям, включая межгосударственный диалог, промышленность, экономику, финансы, транспорт, туризм, образование, культуру, сотрудничество бизнес-ассоциаций и кросс-культурный обмен.
