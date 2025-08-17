На озере Кабан прошли соревнования на традиционных китайских лодках-драконах

На озере Нижний Кабан состоялись яркие соревнования на лодках-драконах, в которых приняли участие 18 команд. Мероприятие организовала Федерация гребли Татарстана в рамках делового форума «Ростки». Лодки-драконы — это древний вид гребных судов, особенно распространённый в Китае. Гонки на них традиционно проводятся во время праздника Дуаньу, также известного как Фестиваль лодок-драконов. Этот праздник включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, подчёркивая его мировое значение.
