На озере Кабан прошли соревнования на традиционных китайских лодках-драконах

17:19, 17.08.2025 37
1/37
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

На озере Нижний Кабан состоялись яркие соревнования на лодках-драконах, в которых приняли участие 18 команд. Мероприятие организовала Федерация гребли Татарстана в рамках делового форума «Ростки». Лодки-драконы — это древний вид гребных судов, особенно распространённый в Китае. Гонки на них традиционно проводятся во время праздника Дуаньу, также известного как Фестиваль лодок-драконов. Этот праздник включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, подчёркивая его мировое значение.

Другие фотогалереи