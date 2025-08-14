«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» со счетом 4:1 в контрольном матче в Казани

20:30, 14.08.2025 33
1/33
  Динар Фатыхов
«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» со счетом 4:1 в контрольном матче в Казани. Команда Анвара Гатиятулина одержала вторую победу подряд в «предсезонке». В составе «Ак Барса» по разу отличились Кирилл Семенов, Артем Галимов, Михаил Фисенко и Александр Барабанов. У «Нефтехимика» шайбу забросил Никита Хоружев. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин записал в свой актив ассистентский покер, отдав четыре голевые передачи.

