«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» со счетом 4:1 в контрольном матче в Казани. Команда Анвара Гатиятулина одержала вторую победу подряд в «предсезонке». В составе «Ак Барса» по разу отличились Кирилл Семенов, Артем Галимов, Михаил Фисенко и Александр Барабанов. У «Нефтехимика» шайбу забросил Никита Хоружев. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин записал в свой актив ассистентский покер, отдав четыре голевые передачи.
