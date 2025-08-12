ХК «Ак Барс» представил новичков сезона на Черном озере в Казани

08:28, 12.08.2025 35
1/35
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Перед собравшимися предстали главный тренер команды Анвар Гатиятулин, капитан Алексей Марченко, а также новобранцы «Ак Барса»: нападающий Брендон Байро, защитник Уайатт Калинюк, голкипер Михаил Бердин и форвард Михаил Фисенко.

По окончании официальной части мероприятия хоккеист «Ак Барса» Артем Галимов провел автограф-сессию.

Другие фотогалереи