В Казани встретили конкурсантов «Новой волны»

08:46, 09.08.2025 23
1/23
  • Динар Фатыхов
Почти за 2 недели до начала самого фестиваля в Казань прилетели молодые конкурсанты «Новой волны». После двухчасовой задержки автобуса из Москвы они все же добрались до отеля. Впереди — дни подготовки, освоение местной сцены. В финале — 13 исполнителей из шести стран, но победит только один. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

