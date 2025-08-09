В Казани встретили конкурсантов «Новой волны»

Почти за 2 недели до начала самого фестиваля в Казань прилетели молодые конкурсанты «Новой волны». После двухчасовой задержки автобуса из Москвы они все же добрались до отеля. Впереди — дни подготовки, освоение местной сцены. В финале — 13 исполнителей из шести стран, но победит только один. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.