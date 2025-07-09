Легенды футбола с Суперкубком прибыли в Казань

В казанском аэропорту с размахом встретили звезд российского футбола — Дмитрия Сычева, Георгия Щенникова и бразильца Ари, которые доставили в город Суперкубок России. Торжественная встреча включала народные танцы, угощение чак-чаком и шуточные аплодисменты от встречающих. Особенно эмоционально на казанский прием реагировал Ари, который сразу заявил: «Краснодар» заберет трофей». Спортсмены примут участие в серии мероприятий перед решающим матчем 12 июля между ЦСКА и «Краснодаром» на «Ак Барс Арене».
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