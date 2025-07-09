Выставка театральных макетов и эскизов открылась в Казанском кремле

9 июля в Присутственных местах Казанского кремля стартовала выставка «СЦЕНОГРАФЫ.пространства.идеи.мечты». Экспозиция представила макеты и эскизы к спектаклям по произведениям Чехова, Мольера, операм Верди и Шостаковича. Особый интерес вызвали предметные инсталляции по мотивам «Легенды о Нибелунгах», созданные студентами Школы-студии МХАТ. Гости смогли не только увидеть работы молодых художников, но и пообщаться с авторами, посетить экскурсии и наблюдать за процессом создания театральных декораций.
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