В Казани стартовала крупнейшая аграрная выставка «АгроВолга-2025»

С 9 по 12 июля в МВЦ «Казань Экспо» проходит XXI Международная выставка АГРОВОЛГА-2025 — ключевое отраслевое событие года. В мероприятии участвуют более 400 компаний из 27 стран, включая Китай, Иран и Беларусь.
Посетители смогут увидеть новейшую сельхозтехнику, инновационные разработки для АПК, цифровые решения и технологии переработки продукции. В программе — 70 деловых мероприятий: конференции, круглые столы и мастер-классы для профессионалов отрасли.
Выставка традиционно объединяет крупный бизнес, начинающих фермеров и всех, кто связан с сельским хозяйством, подтверждая статус ведущей площадки для диалога в аграрной сфере.
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