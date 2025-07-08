На телеканале ТНВ прошел второй день съемок передачи «Музыкаль Сабантуй»

19:29, 08.07.2025 26
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Вчера на телеканале ТНВ прошел второй день съемок передачи «Музыкаль Сабантуй». В творческую борьбу вступили популярные семейные дуэты — народные артисты Татарстана и Башкортостана Зульфия и Жавит Шакировы и молодые звезды Зульфира и Алмаз Мирзаяновы. А один из самых известных представителей татарской эстрады — Салават Фатхетдинов соревновался со своим учеником Рифатом Зариповым. С ходом съемок ознакомился председатель Комиссии при раисе Татарстана по сохранению и поддержке татарского языка Марат Ахметов.

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