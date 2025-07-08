Вчера на телеканале ТНВ прошел второй день съемок передачи «Музыкаль Сабантуй». В творческую борьбу вступили популярные семейные дуэты — народные артисты Татарстана и Башкортостана Зульфия и Жавит Шакировы и молодые звезды Зульфира и Алмаз Мирзаяновы. А один из самых известных представителей татарской эстрады — Салават Фатхетдинов соревновался со своим учеником Рифатом Зариповым. С ходом съемок ознакомился председатель Комиссии при раисе Татарстана по сохранению и поддержке татарского языка Марат Ахметов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.