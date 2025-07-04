Двое казанцев отправились в велопутешествие до Стамбула

В велопутешествие «Казань — Стамбул: по Великому Шелковому пути» отправились сегодня путешественник, доцент Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма Валерий Сморчков и спортивный психолог, сотрудник комитета по делам детей и молодежи столицы Татарстана Александр Локалов. Им предстоит проехать около 5 тыс. км — путь займет 54 дня. Путешественники проедут по Татарстану, Волжскому коридору, Нижнему Поволжью, Северному Кавказу, Грузии и Турции. Финальной точкой станет крепость Топкапы в Стамбуле.
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