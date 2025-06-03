За кулисами выставки «Прекрасная эпоха»

16:07, 03.06.2025 42
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  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов

В выставочном центре «Эрмитаж — Казань» готовятся к открытию выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX—XX века». В обновленной экспозиции подлинные работы Моне, Матисса, Пикассо, Тулуз-Лотрека и других знаменитых художников. Как сотрудники музея готовятся к открытию — в фоторепортаже «Реального времени».

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