Ко Дню химика: работников «ТАИФ-НК» отметили правительственными наградами

Лучшие из лучших работников нефтеперерабатывающей отрасли получили заслуженные награды. В АО «ТАИФ-НК» прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню химика. Порядка 200 человек, среди которых слесари по ремонту технологических установок, прибористы, операторы технологических установок, метрологи, машинисты, электрогазосварщики, токари и лаборанты химического анализа, были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами различных уровней. Трое сотрудников предприятия были удостоены орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».
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