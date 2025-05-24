«Рубин» в последнем туре РПЛ вырвал победу у «Оренбурга» и завершил сезон седьмым

18:29, 24.05.2025 35
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Казанский «Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:2. Встреча была приурочена ко Дню химика и прошла в формате «химического матча» совместно с ПАО «Казаньоргсинтез». Главные кадры с матча — в фоторепортаже «Реального времени».

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