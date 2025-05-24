«Рубин» в последнем туре РПЛ вырвал победу у «Оренбурга» и завершил сезон седьмым

Казанский «Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:2. Встреча была приурочена ко Дню химика и прошла в формате «химического матча» совместно с ПАО «Казаньоргсинтез». Главные кадры с матча — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.