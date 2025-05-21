В Казани прошло заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»

17:11, 21.05.2025 24
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжана Гоцина состоялось 5-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В мероприятии приняли участие главы регионов ПФО.

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