Modest Fashion Day: показ благопристойной моды

14 мая в здании ГТРК «Корстон» в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошел показ с участием талантливых modest fashion-дизайнеров.
Modest fashion — это перспективное направление в индустрии моды, которое отражает новую эстетику благопристойности и современности. Мероприятие стало ярким событием в мире моды и привлекло внимание к талантливым дизайнерам, работающим в этом направлении.
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