Modest Fashion Day: показ благопристойной моды

20:34, 14.05.2025 46
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru

14 мая в здании ГТРК «Корстон» в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошел показ с участием талантливых modest fashion-дизайнеров.

Modest fashion — это перспективное направление в индустрии моды, которое отражает новую эстетику благопристойности и современности. Мероприятие стало ярким событием в мире моды и привлекло внимание к талантливым дизайнерам, работающим в этом направлении.

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