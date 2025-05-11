В Казани прошло открытие Нуриевского фестиваля

11 мая в Татарском театре оперы и балета им. Джалиля в Казани открылся Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева. Он будет идти до 31 мая. Знаменитый фестиваль открылся показом «Лебединого озера». Также зрители увидят балеты «Анюта», «Баядерка», «Жизель», «Корсар», «Спартак», «Грек Зорба», «Дон Кихот». С гастролями в Казань приедет театр Донбасс опера, который покажет «Войну и мир».
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