В Казани состоялся салют в честь Дня Победы

В Казани в акватории Казанки состоялся салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запуск салюта производили с шести точек. Наблюдать за красочным зрелищем можно было с городских дамб и набережных.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.