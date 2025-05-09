В Казани проходит шествие «Бессмертного полка». Колонну возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов с фотографией своего дяди Галимзяна Минниханова. По данным организаторов, в акции приняли участие 150 тыс. человек. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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