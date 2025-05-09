«9 Мая — самый главный праздник страны»: в Казани прошел парад Победы

В Казани на площади Тысячелетия состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев, председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, ветераны Великой Отечественной войны и т. д. «9 Мая — самый главный праздник нашей страны, день триумфа нашего многонационального народа, символ нашего единства и сплоченности», — заявил Рустам Минниханов.

Парад принял начальник Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, начальник Казанского гарнизона генерал-майор Виталий Герасимов. На площадь вышли 34 парадных расчета — военнослужащие Казанского гарнизона, ветераны боевых действий, курсанты военного училища, студенты военных кафедр, суворовцы, юнармейцы. После этого проехала механизированная колонна, которую возглавил легендарный танк Т-34. По традиции парад завершился проездом ретроавтомобилей. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».