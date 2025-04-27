«Рубин» победил в Казани «Факел» со счетом 2:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежская команда забила в чемпионате впервые с ноября. «Рубин» набрал 39 очков и обошел по очкам «Ростов», занимавшим седьмое место в РПЛ. «Факел» остался на последней строчке турнирной таблицы с 16 баллами.
Следующий матч «Рубин» проведет 3 мая в гостях против «Краснодара» в 19.30 по московскому времени.
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