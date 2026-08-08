В Казани выбрали «Миссис Татарстан — 2026»

22:32, 08.08.2026 37
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани прошел VII Республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан — 2026». За главный титул боролись 18 женщин из разных уголков региона. Финал включал дефиле, видеовизитку, конкурс талантов и блиц-опрос. Впервые в истории конкурса в финале участвовали сразу две мамы, воспитывающие детей с ДЦП. Победительницей стала Мария Чегодаева, титул «Миссис Казань» получила Алина Сулейманова.

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