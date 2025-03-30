«Ак Барс» открыл сезон матчей в плей-офф в Казани

«Ак Барс» впервые в текущем плей-офф провел матч в Казани. Соперник — «Автомобилист». Перед началом встречи в «Татнефть Арене» прошла красочная церемония в честь выступления в Кубке Гагарина.
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