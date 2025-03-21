В Казани открылась выставка «Чёрно-белое. Запечатлеть душу»

Казань стала местом проведения уникальной выставки «Чёрно-белое. Запечатлеть душу», которая представляет 270 работ лучших фотографов России. Выставка открылась в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана и доступна для посетителей с 20 марта.

Экспозиция организована главной всероссийской фотопремией Russian Photo Awards, которая уже седьмой год является самым масштабным конкурсом фотографии в стране.

«Чёрно-белое. Запечатлеть душу» — это выставка о людях, глубине, душе, истинных желаниях и стремлениях. Эмоции и чувства — главные элементы фотографии. Стремление отобразить их в снимке по-прежнему неразрывно связано с чёрно-белой съёмкой.

Многие из представленных работ принадлежат финалистам и победителям Russian Photo Awards. Посетители выставки смогут насладиться высоким мастерством и разнообразием стилей российских фотографов.