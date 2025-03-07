В Казани проходит персональная выставка художницы Светланы Соколовой «Пересекая параллели», приуроченная к 60-летию автора. Ее работы выполнены в разных стилях, но в основном — в реалистичной манере. Интерес посетителей вызывает не только экспозиция, но и необычный творческий путь художницы, которая прежде чем прийти к искусству, большую часть жизни посвятила другой профессии. Подробности — в материале «Реального времени».
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