На сцене КРК «Пирамида» состоялось шоу «Симфонические рок-хиты» Concord Orchestra «Человек будущего». Это первый в мире танцующий симфонический оркестр — музыканты не сидели на стульях, а танцевали со своими инструментами, импровизировали и создавали драйв на сцене. Зрители услышали лучшие композиции легендарных мировых рок-групп: Metallica, Linkin Park, Nightwish и других.
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