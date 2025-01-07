В соборе Казанской иконы Божией Матери прошла литургия по случаю Рождества Христова

Праздник начался с великой вечерни и Литургии святителя Василия Великого в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. В Рождественский сочельник ее совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В завершение богослужения на середину храма была вынесена свеча как символ Рождественской звезды. Вечером, в канун праздника Рождества Христова, глава Татарстанской митрополии совершил всенощное бдение в Казанском соборе, а в ночь с 6 на 7 января — Божественную литургию, на которую собрались сотни верующих не только из столицы Татарстана и его районов, но и других городов России.
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