«Щелкунчик на льду: сказка ожила в Казани»

В Казани на льду «Татнефть Арены» 14 декабря состоялось уникальное представление для всей семьи — «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Впервые любимую многими поколениями сказку о маленькой Маше, отважном Щелкунчике и хитром Мышином короле представили в формате ледового шоу. Гости увидели историю в сопровождении симфонического оркестра и завораживающей музыки П. И. Чайковского.
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